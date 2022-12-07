Компанія Karpowership готова забезпечити електроенергією близько мільйона українських домогосподарств.

Турецька компанія Karpowership зможе через Румунію постачати електроенергію Україні.

Як зазначила генеральна директорка турецької компанії Karpowership Зейнеп Харезі, переговорний процес стосовно цього питання вже почався.

"Зараз ми ведемо переговори з Україною, включаючи Організацію Об’єднаних Націй (ООН) та деякі інші організації з надання допомоги, щодо забезпечення близько 300 або 400 мегаватів електроенергії силовими кораблями, намагаючись знайти найкраще рішення щодо того, як і де розгорнути станції", - сказала Харезі.

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Відомо, що Туреччина може постачати Україні електрику за допомогою плавучих станцій у Румунії та Молдові. Вибір саме цих локацій обумовлений міркуваннями безпеки. Гендиректор компанії зауважила, що мова йде про 3-4 станції.

Харезі додала, що компанія Karpowership готова забезпечити електроенергією близько мільйона українських домогосподарств.

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