Турецька компанія Karpowership зможе через Румунію постачати електроенергію Україні.
Як зазначила генеральна директорка турецької компанії Karpowership Зейнеп Харезі, переговорний процес стосовно цього питання вже почався.
"Зараз ми ведемо переговори з Україною, включаючи Організацію Об’єднаних Націй (ООН) та деякі інші організації з надання допомоги, щодо забезпечення близько 300 або 400 мегаватів електроенергії силовими кораблями, намагаючись знайти найкраще рішення щодо того, як і де розгорнути станції", - сказала Харезі.
Відомо, що Туреччина може постачати Україні електрику за допомогою плавучих станцій у Румунії та Молдові. Вибір саме цих локацій обумовлений міркуваннями безпеки. Гендиректор компанії зауважила, що мова йде про 3-4 станції.
Харезі додала, що компанія Karpowership готова забезпечити електроенергією близько мільйона українських домогосподарств.
Удар по енергосистемі України:
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