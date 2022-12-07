6 грудня в Києві доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що ракетний удар Росії по Україні 5 грудня 2022 року фактично відкинув українську енергосистему на тиждень назад.

Як він зазначив у Facebook, 6 грудня в Києві доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання.

"У Києві сьогодні доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання. Фактично, остання атака відкинула нас десь на тиждень назад. Та я сподіваюся, що ми швидко повернемося до стабілізаційних графіків", – зазначив він.

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За словами гендиректора компанії-постачальника електроенергії, ведеться активна робота з ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури.

"Уже по 474 будинкам є рішення – керуючі компанії готові у разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати. Я вдячний міській владі за таке непросте рішення. Чому це важливо – тому що в умовах значних обмежень головна мета – надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірну серед населення", – пояснив Коваленко.

Ситуація в українській енергосистемі

Станом на вечір, 5 грудня, через масовану ракетну атаку Росії, в Україні найбільше відключень було у семи областях – Вінницькій, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській.

6 грудня 2022 року премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що дефіцит потужності в енергосистемі становить 19% від прогнозного споживання. Він додав, що вітчизняні енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки російської атаки.

Міністерство охорони здоровʼя України рекомендувало лікарням тимчасово зупинити планові операції та госпіталізації через відключення електроенергії.

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