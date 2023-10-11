На думку глави держави, цієї зими Росія повторить обстріли, "зробивши певні висновки і збільшивши терористичні зусилля".

Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі Україна конче потребує посилення свої системи протиповітряної оборони для протистояння російським атакам на енергетичну інфраструктуру взимку.

Про це Зеленський заявив у промові на початку засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів оборони в форматі "Рамштайн". Зокрема, президент нагадав, що минулої зими Кремль здійснював численні атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

"Очевидно, що цієї зими Росія спробує повторити ту тактику, але зробивши певні висновки і збільшивши терористичні зусилля… Звичайно, наше завдання зараз – пройти цю зиму… ППО це вагома частина відповіді на питання про те, коли закінчиться ця війна та чи закінчиться вона справедливо для України. Я впевнений, що це може бути так. Буде так", - наголосив він.

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За словами Зеленського, захист неба гарантує, що в українських містах буде нормальне життя, економіка та люди. Крім того, протиповітряна оборона великого радіусу дії може забезпечити й функціонування коридорів у Чорному морі та в Дунайському регіоні.

Також глава держави підкреслив, що ППО гарантуватиме, що російська авіація не зможе наближатись до українських кордонів та лінії розмежування, а отже це вирішить проблему російських керованих авіабомб.

"Нам усім потрібен зараз саме такий поштовх. Крок вперед у нашому захисті. ППО. Для України це буде виграш життя. Це життєво необхідно. Для Росії це буде провал її ключової стратегії – стратегії терору. Що у неї залишиться, окрім цього?", - сказав він.

Зеленський зауважив, що наразі важливо захистити людей, забезпечити можливість нормального експорту, зокрема зерна, металургії та інших товарів.

"Нам потрібно, щоб діти могли вчитись у школі, а не онлайн, і щоб люди жили не від тривоги до тривоги, а згідно зі своїм баченням днів, тижнів, місяців", - пояснив президент.

На його думку, у разі надійного захисту неба більшість українців зможе повернутися з-за кордону, а відтак й посилить країну соціально та економічно, що забезпечить й більшу міць у військовому сенсі.

"Зможемо забезпечити роботу більшої кількості та потужності оборонних виробництв в Україні. Зможемо суттєво менше залежати від допомоги партнерів. Зможемо дати більше підтримки передовій", - уточнив він.

Зеленський наголосив, що Україна разом із партнерами має виграти цю "зимову битву проти терору" та може її виграти. А разом з нею й виграти битву за те, як і на чиїх умовах завершиться ця війна.

Він вважає, що зараз треба вибити зброю з рук Росії – інструмент терору. І у цьому Україні допоможе посилення протиповітряної оборони та надання інших видів озброєнь, списком яких українська команда поділиться з учасниками Рамштайну.

"І окрім усього іншого, будь ласка памʼятайте, що це не лише наблизить справедливе завершення війни для нас, але й триматиме війну подалі від вас, від кордонів ваших і ваших союзників – Альянсу. Ракети і дрони не падатимуть в Румунії чи Польщі чи деінде, якщо вони не зможуть подолати захист українського неба", - додав глава держави.

Візит Зеленського до штаб-квартири НАТО у Брюсселі

11 жовтня, Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, де відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16").

Глава держави назвав три нагальні пріоритети, з якими приїхав на "Рамштайн-16". Президент розповів, що наразі для України пріоритетним є посилення системи протиповітряної і протиракетної оборони, отримання ракет дальнього радіуса дії, а також артилерії.

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