Зокрема, йдеться про посилення української системи протиповітряної і протиракетної оборони, про потребу в отриманні ракет дальнього радіуса дії і артилерії.

Президент України Володимир Зеленський перерахував три нагальні пріоритети, з якими приїхав на засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"). Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільному брифінгу з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Зеленський подякував Столтенбергу за нещодавній візит до України, під час якого обговорювалися пріоритети для захисту України та виживання в зимовий період, що буде одним із найбільших викликів.

"Ми готуємось. Зараз ми потребуємо певної підтримки від лідерів. Саме тому я прибув сьогодні сюди", - відзначив Зеленський.

Відео дня

Глава держави зазначив, що сьогодні матиме можливість звернутися до усіх міністрів оборони країн-членів НАТО в рамках засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"), у якому візьмуть участь представники близько 50 країн.

"Ми говоритимемо про пріоритети - як вигнати Росію з нашої рідної землі, що означатиме припинення війни", - наголосив Зеленський.

Як підкреслив президент, до цих пріоритетів відносяться системи протиповітряної оборони. "Це не просто звичайні слова. Ми говоримо про конкретні речі, яких ми потребуємо у конкретних географічних місцях на нашій землі для захисту енергетичних мереж, людей та транзиту зерна, для захисту шляхів доставки до Африки та Азії", - сказав президент.

Також пріоритетом Зеленський назвав потребу українських військових у далекобійних ракетах. "Проблема у тому, як отримати їх", - сказав президент і додав, що ракети дальнього радіуса дії потрібні для витіснення російських військ з України.

Глава держави уточнив, що системи ППО та далекобійні ракети є двома найбільш нагальними потребами. Але є ще третя потреба, яка полягає у тому, як саме ефективно забезпечувати оборону на фронті. "Це не про контрнаступ. Контрнаступ - це один напрямок. Але ви також повинні оборонятися, бо з протилежної сторони ви стикаєтеся з великою армією Росії, цих терористів, і зокрема, йдеться про артилерію", - наголосив Зеленський.

Візит Зеленського до Брюсселю

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО. В рамках цієї зустрічі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, до якої приєднається міністр оборони Швеції.

Також сьогодні у Брюсселі відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16").

Вас також можуть зацікавити новини: