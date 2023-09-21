За словами речника ПС ЗС, окупанти матимуть на меті ураження й таких цілей.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розкрив, чи почали російські окупанти "полювати" на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

"Можна робити різні припущення. Є у нас об'єкти паливно-енергетичного сектору. Це і нафтопереробні заводи, і сховища зберігання пального. Кременчуцький НПЗ був [20 вересня] атакований. І, відповідно, об'єкти енергетики — це підстанції, які забезпечують роботу ТЕС, самі ТЕС і так далі. Тому ворог, очевидно, матиме на меті ураження і таких цілей", — зазначив він в ефірі Radio NV

За словами Ігната, зараз у росіян менше крилатих ракет, ніж минулоріч, коли країна-терорист намагалася спровокувати блекаут в Україні. Однак, загарбники збільшили кількість ударних БПЛА, які активно використовують для атак по Україні.

Відео дня

"Тому Сили оборони готуються до цього, до різних сценаріїв. Будемо реагувати на такі загрози", — заспокоїв речник ПС ЗСУ.

Удари по енергосистемі України - прогнози

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що Російська Федерація проводить розвідувальні заходи для ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Експерти масово прогнозують, що осінньо-зимовий період росіяни знову завдаватимуть ударів по енергетичній інфраструктурі України. Оператор об’єднаної енергомережі "Укренерго" готується до найгірших сценаріїв.

У ГУР попередили, що Україна буде дзеркально відповідати на такі удари.

Вас також можуть зацікавити новини: