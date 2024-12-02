Номінальна вартість однієї державної облігації в гривні сягає 1000 грн.

Отримані в рамках програми "зимової єПідтримки" кошти українці можуть спрямувати на підтримку Збройних Сил України, зокрема, через придбання військових облігацій. Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

"Номінальна вартість однієї державної облігації в гривні сягає 1000 грн. Інвестовані кошти буде спрямовано на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони", - пояснили у відомстві, зазначивши, що жодних податків на отриману 1000 грн нараховуватися не буде.

У міністерстві навели детальну інструкцію з придбання облігацій через застосунок "Дія":

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у послугах знайдіть військові облігації;

оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій;

виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації;

введіть контактні дані і оберіть картку "єПідтримка", на яку отримаєте виплати через деякий час;

перевірте та відправте запит до обраного партнера;

підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.

"Тисяча Зеленського" - останні новини

Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити нову програму, відповідно до якої кожен українець з 1 грудня отримає 1000 гривень, які можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.

За першу добу від початку дії програми українці подали понад 2,5 мільйона заявок на отримання виплат у тисячу гривень в рамках програми "зимової підтримки", повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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