Отримані в рамках програми "зимової єПідтримки" кошти українці можуть спрямувати на підтримку Збройних Сил України, зокрема, через придбання військових облігацій. Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.
"Номінальна вартість однієї державної облігації в гривні сягає 1000 грн. Інвестовані кошти буде спрямовано на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони", - пояснили у відомстві, зазначивши, що жодних податків на отриману 1000 грн нараховуватися не буде.
У міністерстві навели детальну інструкцію з придбання облігацій через застосунок "Дія":
- у послугах знайдіть військові облігації;
- оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій;
- виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації;
- введіть контактні дані і оберіть картку "єПідтримка", на яку отримаєте виплати через деякий час;
- перевірте та відправте запит до обраного партнера;
- підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.
"Тисяча Зеленського" - останні новини
Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити нову програму, відповідно до якої кожен українець з 1 грудня отримає 1000 гривень, які можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.
За першу добу від початку дії програми українці подали понад 2,5 мільйона заявок на отримання виплат у тисячу гривень в рамках програми "зимової підтримки", повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.