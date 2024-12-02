На дітей громадяни подали понад 551 тисячу заяв.

Українці за добу подали понад 2,5 мільйона заявок на отримання виплат у тисячу гривень в рамках програми "зимової підтримки". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"2 500 000+ заяв про "Зимову єПідтримку" за добу. Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі", - написав він у себе в Telegram.

За його словами, українці подали понад 551 тисячу заяв на дітей. Серед тих, хто подав заяви, 64% становлять жінки, 36% - чоловіки, а середній вік складає 30–40 років.

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"Якщо ще не встигли подати заяву, оновлюйте застосунок та оформлюйте допомогу від держави. Послуга настільки швидка, що майже непомітна, щоб подати заяву треба всього кілька секунд. Супернавантаження, до речі, витримали, "Дія" працює стабільно", - зазначив міністр.

"Тисяча Зеленського" – головні новини

У жовтні президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму, відповідно до якої кожен українець отримає 1000 гривень. Програма отримала назву "зимової єПідтримки". Гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, квитків "Укрзалізниці", українських лікарських засобів, книжок та культурних послуг, а також задонатити на ЗСУ.

Кабінет міністрів визначив порядок подачі заявки на отримання "зимової підтримки" у розмірі тисячі гривень. Допомога надається одноразово фізичній особі за її бажанням, якщо їй станом на 1 грудня виповнилося 18 років. Для отримання допомоги необхідно мати реєстраційний номер облікової картки платника податків та на момент подачі заявки перебувати на території України, крім тимчасово окупованої території. Отримати допомогу можна також на дітей.

Учора, в день початку прийому заявок на виплату, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що за 5 годин українці оформили понад 1 000 000 заявок на 1000 гривень у додатку "Дія".

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