Михайло Федоров зазначив, що застосунок "Дія" встановлено приблизно на 70% усіх смартфонів.

Українці вже з 1 грудня зможуть звернутися по виплату тисячі гривень, обіцяну президентом Володимиром Зеленським. Заявку на "зимову підтримку" можна буде подати через застосунок "Дія".

"Ми також на 1 грудня готуємо запуск масштабної послуги із зимової підтримки через застосунок і вже працюємо над тим, як зробити інфраструктуру стійкою і витримати весь потік заявок, який буде", - заявив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

Він вважає, що це буде "наймасштабніша, напевно, найпопулярніша послуга, яку ми запускали за останні роки".

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При цьому Федоров зазначив, що "Дію" використовує 21 мільйон українців, а застосунок встановлено приблизно на 70% усіх смартфонів в Україні.

Тисяча Зеленського - останні новини

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що в межах нової програми кожен українець отримає 1000 гривень.

З 1 грудня українцям виплатять тисячу Зеленського. Кошти зарахують на картку "Національного кешбеку", відкрити яку можна через "Дію". Витратити ці кошти можна буде на комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний зв'язок, купівлю книг та інше.

15 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалив порядок реалізації проєкту з виплати тисячі гривень кожному українцю.

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