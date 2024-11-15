Один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини.

Уряд ухвалив порядок реалізації проекту з виплати тисячі гривень кожному українцю з 1 грудня.

"Визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити. Оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то визначаємо також, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини", - сказав прм'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що, ухвалюючи рішення про "Зимову єПідтримку", уряд ставить перед собою три основні цілі, і перша з них – це матеріальна підтримка українських родин.

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"Кошти від "Зимової єПідтримки" можна буде витратити на ліки, на книжки, на одяг, на автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних та інших послуг і на багато всього важливого й найбільш необхідного для наших людей", - повідомив Шмигаль.

Другою метою прем'єр назвав підтримку українських надавачів послуг та українських виробників, адже саме вони будуть отримувати кошти, і це додатковий стимул для економіки.

"Третя мета - це вкотре продемонструвати єдність українського суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів - це підтримка української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду, якому ви довіряєте", - підкреслив очільник уряду.

Тисяча Зеленського – головні новини

25 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив Кабінету міністрів запровадити нову програму, відповідно до якої кожен українець отримає 1000 гривень.

З 1 грудня українцям в рамках нової програми виплатять по 1000 гривень. Кошти будуть зараховані на карту "Національного кешбеку", відкрити яку можна через "Дію". Витратити ці кошти можна буде на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книг та інші послуги.

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