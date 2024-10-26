Перший заступник міністра економіки зазначив, що ці гроші будуть "маркованими".

Українцям в рамках нової програми виплатять по 1000 гривень. Кошти будуть зараховані на карту "Національного кешбеку", відкрити яку можна через "Дію".

Про це розповів в етері телеканалу "Ми – Україна" перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев. За його словами, кошти можна буде використати протягом зими.

"Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку, соціального статусу. Використати можна протягом зими – грудень, січень, лютий", – пояснив він.

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Соболев зазначив, що витратити ці кошти можна буде на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книг та інші послуги.

"Це додатково підтримає мікро і середній бізнес, український власне. Ці гроші "марковані". Тобто є визначене коло, куди їх можна спрямувати. Але також можна їх задонатити на ЗСУ", – резюмував перший заступник міністра економіки України.

Виплата 1000 гривень українцям

25 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський анонсував, що українцям виплатять по 1 тисячі гривень – їх нараховуватимуть на дорослих, і на дітей. Ці гроші можна буде витратити на оплату українських товарів, комунальних послуг, квитків "Укрзалізниці", українських лікарських засобів, книжок та культурних послуг, зауважував президент.

Народна депутатка з Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що кошти візьмуть із зарубіжної допомоги, яка надійшла до бюджету.

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