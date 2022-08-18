При цьому аналітики рейтингового агентства відзначають невирішені ризики стійкості боргу, що є результатом нападу Росії.

Агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).

Як йдеться в заяві Fitch, підвищення рейтингу відбулося завдяки реструктуризацію зовнішнього боргу.

"Майже $6 мільярдів основної суми та відсотків за українськими єврооблігаціями було відстрочено на 24 місяці, зменшуючи тиск щодо обслуговування Україною зовнішнього боргу на тлі скорочення її міжнародних резервів і гострих потреб у видатках, пов'язаних із війною. Реструктуризація отримала згоду 75% власників облігацій (за сукупною основною сумою), що перевищує мінімально необхідні 66,7%", - йдеться в повідомленні.

Попри це аналітики рейтингового агентства відзначають невирішені ризики стійкості боргу, що є результатом нападу Росії.

"Ми очікуємо, що війна триватиме навіть у 2023 році, підвищуючи державний борг вище 100% ВВП, збільшуючи й без того величезні витрати на інфраструктуру та економіку, а також посилюючи інфляційний і зовнішній тиск, тоді як джерела фінансування дефіциту залишаються невизначеними. Таким чином, на нашу думку, ширша реструктуризація комерційного боргу уряду є ймовірною, хоча терміни невизначені", - пише Fitch.

Також зазначається, що рейтинг відображає підвищений геополітичний ризик і ризик безпеки, невеликі міжнародні резерви, які скорочуються, дуже слабкі державні фінанси, величезні економічні та людські втрати через війну, високу інфляцію та макроволатильність.

Як повідомляв УНІАН, глобальні рейтингові агентства Fitch та S&P погіршили кредитні рейтинги України в іноземній валюті до обмеженого та вибіркового дефолту через відтермінування погашення зовнішнього боргу країни.

Зокрема, Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті з "C" до "RD" (обмежений дефолт). А S&P знизило рейтинг України до "SD" (вибірковий дефолт) через ухвалену реструктуризацію боргу.

10 серпня закордонні кредитори України, аби не допустити дефолту країни, відтермінували виплати по зовнішньому боргу на $20 млрд до 2024 року з можливою пролонгацією ще на рік.

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