Такі рішення агентства ухвалили через відстрочку погашення зовнішнього боргу України на 2 роки.

Глобальні рейтингові агентства Fitch та S&P погіршили кредитні рейтинги України в іноземній валюті до обмеженого та вибіркового дефолту через відтермінування погашення зовнішнього боргу країни.

Про це йдеться на сайтах рейтингових агентств.

Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті з "C" до "RD" (обмежений дефолт).

"Запит згоди на відстрочку погашення зовнішнього боргу України на два роки був узгоджений з необхідною часткою власників облігацій і набув чинності 11 серпня. Fitch вважає, що це завершення обміну проблемних боргів і тому знизило РДЕ до "RD", - зазначили у агентстві.

S&P знизило рейтинг України до "SD" (вибірковий дефолт) через ухвалену реструктуризацію боргу.

"Україна отримала згоду необхідної більшості власників своїх єврооблігацій на відстрочку платежів з обслуговування боргу на 24 місяці. Враховуючи оголошені умови реструктуризації та відповідно до наших критеріїв, ми вважаємо операцію проблемною та рівнозначною дефолту", - повідомили в агентстві S&P.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів оголосила про намір відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 року з можливістю продовження відтермінування на рік (до 2024 року).

21 липня у Мінфіні зазначили, що відстрочення платежів з обслуговування боргу за єврооблігаціями і варрантами у найближчі два роки дасть змогу спрямувати заощаджені 5 млрд дол. на нагальні потреби - соціальний захист та грошове забезпечення військовослужбовців.

10 серпня Україна отримала відтермінування по зовнішньому боргу на 20 млрд доларів на 2 роки.

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