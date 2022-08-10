Група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів 20 липня оголосила про намір відтермінувати виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 року.

Закордонні кредитори України, аби не допустити дефолту країни, відтермінували виплати по зовнішньому боргу на $20 млрд.

Про це повідомляє видання Reuters.

"Іноземні кредитори відгукнулись на прохання України та заморозили на два роки виплати за міжнародними облігаціями майже на $20 млрд. Протягом дії відстрочки відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій. Крім того, на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій (додатковий відсотковий дохід)", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що інвестори в зовнішній борг України погодилися на відтермінування платежів до 2024 року з можливою пролонгацією ще на рік.

"Дякуємо за крок солідарності. Вдячні також країнам G7 за підтримку цієї позиції", - прокоментував він.

Як зазначив голова уряду, Україна заощадить на виплатах майже $6 млрд. Ці кошти допоможуть країні зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість економіки та збільшити міць армії.

"Власники цінних паперів державних "Укренерго" й "Укравтодору" так само пристали на пропозицію щодо відтермінування. Це дозволить Україні краще підготуватися до найскладнішого в історії опалювального сезону та ефективніше відновлювати зруйновану російськими терористами інфраструктуру", - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів оголосила про намір відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 року з можливістю продовження відтермінування на рік (до 2024 року).

21 липня у Мінфіні зазначили, що відстрочення платежів з обслуговування боргу за єврооблігаціями і варрантами у найближчі два роки дасть змогу спрямувати заощаджені $5 млрд на нагальні потреби - соціальний захист та грошове забезпечення військовослужбовців.

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