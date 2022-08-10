Закордонні кредитори України, аби не допустити дефолту країни, відтермінували виплати по зовнішньому боргу на $20 млрд.
Про це повідомляє видання Reuters.
"Іноземні кредитори відгукнулись на прохання України та заморозили на два роки виплати за міжнародними облігаціями майже на $20 млрд. Протягом дії відстрочки відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій. Крім того, на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій (додатковий відсотковий дохід)", - йдеться в повідомленні.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що інвестори в зовнішній борг України погодилися на відтермінування платежів до 2024 року з можливою пролонгацією ще на рік.
"Дякуємо за крок солідарності. Вдячні також країнам G7 за підтримку цієї позиції", - прокоментував він.
Як зазначив голова уряду, Україна заощадить на виплатах майже $6 млрд. Ці кошти допоможуть країні зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість економіки та збільшити міць армії.
"Власники цінних паперів державних "Укренерго" й "Укравтодору" так само пристали на пропозицію щодо відтермінування. Це дозволить Україні краще підготуватися до найскладнішого в історії опалювального сезону та ефективніше відновлювати зруйновану російськими терористами інфраструктуру", - зазначив Шмигаль.
Як повідомляв УНІАН, 20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів оголосила про намір відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 року з можливістю продовження відтермінування на рік (до 2024 року).
21 липня у Мінфіні зазначили, що відстрочення платежів з обслуговування боргу за єврооблігаціями і варрантами у найближчі два роки дасть змогу спрямувати заощаджені $5 млрд на нагальні потреби - соціальний захист та грошове забезпечення військовослужбовців.