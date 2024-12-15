За словами Андрія Сибіги, для прідтрмки України потрібно використовувати не лише прибутки, але й самі активи.

Західні партнери України мають перейти від заморожування російських активів до їхньої конфіскації. З таким закликом у соцмережі х виступив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, настав час "переходити від заморожування до арешту" - зокрема, використовувати не лише прибутки, але й самі активи "для підтримки оборони, стійкості та відновлення України".

"Змусити агресора відшкодувати збитки та шкоду є справедливим і законним", - підкреслив дипломат.

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Заморожені активи РФ - останні новини

Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, коли Київ отримає перші транші з активів РФ. За його словами, країни "Групи семи" (G7) завершують процес передачі Україні перших траншів з 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених активів РФ у США та Європейському Союзі.

Як сказав Блінкен, США "сповнені рішучості" і разом з G7 завершують передачу 50 мільярдів доларів, забезпечених російськими активами, "ці гроші підуть від нас у наступні тижні, а також від Європи, і це підтримає Україну наступного року".

Раніше у Євросоюзі повідомили про важливий крок щодо заморожених активів РФ. Зокрема, Україна та Євросоюз підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги на 18,1 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів.

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