За словами дежрсекретаря США, у Вашингтона і Брюсселя є скоординований план щодо швидкої передачі коштів.

Країни "Групи семи" (G7) завершують процес передачі Україні перших траншів з 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених активів РФ у США та Європейському Союзі. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, у Вашингтона і Брюсселя є скоординований план щодо швидкої передачі коштів.

"Ми сповнені рішучості. ... З G7 ми завершуємо передачу 50 мільярдів доларів, забезпечених російськими активами. Ці гроші підуть від нас у наступні тижні, а також від Європи, і це підтримає Україну наступного року", - сказав дипломат.

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Він також наголосив, що Сполучені Штати нарощують ресурси та допомогу у сфері безпеки, щоб продовжувати допомагати Україні у розбудові протиповітряної оборони, артилерії та бронетехніки.

"Ми підтвердили відданість обороноздатності України та її безповоротному шляху до членства в НАТО та ЄС. Ми продовжуємо координацію, щоб гарантувати, що Україна має гроші, боєприпаси та мобілізовані сили, щоб за потреби воювати протягом наступного року або мати можливість вести переговори, але з позиції сили".

Заморожені активи РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у ЄС повідомили про важливий крок щодо заморожених активів РФ. За словами віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, нова допомога дозволить забезпечити макроекономічну стабільність України.

Як сказав політик, "це гарантує, що Росія безпосередньо заплатить за збитки, яких завдала своєю жорстокою війною".

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