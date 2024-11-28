Нова допомога дозволить забезпечити макроекономічну стабільність України.

Україна та Євросоюз підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги на 18,1 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів.

Як повідомив у соціальній мережі Facebook віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, це гарантує, що Росія безпосередньо заплатить за збитки, яких завдала своєю жорстокою війною. Також ця допомога дозволить Україні задовольнити свої нагальні потреби, забезпечити макроекономічну стабільність та надати фінансові ресурси, необхідні для боротьби:

"Це п'ята програма ЄС для підтримки України з початку війни, в рамках якої ми вже надали 25,2 мільярдів євро, і перша, в якій кредити будуть погашатися коштом доходів, отриманих від російських активів".

Заморожені активи РФ

Нагадаємо, депутатка Європейського парламенту Наталі Луазо запропонувала віддати Україні близько 300 мільярдів доларів заморожених активів РФ. На її думку, ці гроші можна використати для перемоги над окупаційною армією.

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Раніше президент Володимир Зеленський закликав лідерів G7 створити механізм із конфіскації 300 мільярдів заморожених російських активів. За його словами, вони підуть як на підтримку обороноздатності країни, так і на її відновлення.

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