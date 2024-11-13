За словами голови європейської дипломатії, у разі припинення військової допомоги Києву з боку Вашингтона ЄС повинен буде докласти величезних зусиль.

Європейський Союз повинен знайти рішення щодо подальшої долі заморожених активів РФ, а не лише щодо доходів від них. Про це під час виступу в Європарламенті на слуханнях, присвячених відносинам ЄС та США після перемоги Дональда Трампа на виборах президента, сказав високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Якщо ми використовуємо доходи від них, щоб фінансувати українську оборонну промисловість, цього буде замало", - заявив дипломат.

За словами Борреля, у разі припинення військової допомоги Києву з боку Вашингтона Євросоюз повинен буде докласти величезних зусиль.

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"США надали Україні на 25% більше військової допомоги, ніж Євросоюз. Щоб Євросоюз зміг компенсувати допомогу США, будуть потрібні величезні промислові та фінансові зусилля", - підкреслив політик.

При цьому він висловив сподівання, що Трамп "не зробить на посаді президента" все те, про що він "заявляв у ході передвиборчої кампанії", включаючи можливе обмеження надання допомоги Україні.

Попередні заяви Борреля

Як повідомляв УНІАН, напередодні голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США ЄС повинен збільшити допомогу для України. За його словами, ЄС має взяти на себе відповідальність щодо України.

Раніше Боррель заявив, що на шляху до вступу до ЄС Україна має кращий результат, ніж деякі інші держави. Як сказав дипломат, в останньому звіті про розширення ЄС Україна отримала дуже високу оцінку.

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