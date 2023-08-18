Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що не варто сподіватися знищити російську економику за допомогою санкцій.

Масові антиросійські санкції, введенні через вторгнення РФ в Україну не можуть с зупинити війну.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, зазначивши при цьому, що для припинення агресії потрібна зброя.

"Санкції не можуть зупинити війну. Для цього потрібні тільки зброя, тільки сила, тільки жорсткий військово-політичний тиск на Росію. Можливість знищення економіки Росії за допомогою санкцій – хибна думка", - заявив експерт.

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Він також зазначив, що не варто переоцінювати вплив санкцій на великі країни.

"Величезні санкції не знищили економіку Ірану, не знищили економіку Північної Кореї. Для Росії, яка зберігає контакти з великими економіками, такими як Китай, Індія, Туреччина і деякими іншими, з країн Глобального Півдня, санкції не можуть бути ефективною зброєю", - заявив Фесенко.

Проте, експерт наголошує, що попри те, санкції не можуть зупинити війну, вони послаблюють економіку агресора.

"Вони можуть послаблювати російську економіку, і це відбувається. Підтвердженням цьому є ситуація з курсом російського рубля. Вони можуть, певною мірою, послабити російський військових потенціал. Але "вбити" російську економіку санкції усе одно не можуть. Тим паче, Росія побудувала систему їх обходу", - заявив експерт.

З повним текстом інтерв'ю ви можете ознайомитися тут.

Війна в Україні та антиросійські санкції

Від початку повномасштабної війни на РФ було накладено велику кількість санкцій, що майже унеможливило купівлю товарів військового або подвійного призначення в більшості країн. Однак агресор обходить санкції завдяки сірому імпорту.

У квітні 2023 року ЗМІ писали про те, що ЄС збирається обмежити експорт до країн, які допомагають РФ обходити санкції.

8 травня 2023 року стало выдомо про те, що ЄС закриє свої порти для любителів обходити санкції. Також повідомлялося про те, що країни G7 мають намір посилити боротьбу з "шахрайськими практиками", які дозволяють Росії торгувати нафтою за цінами вище встановленої стелі, використовуючи "тіньовий флот" Путіна.

Президент України Володимир Зеленський обіцяє публічно боротися із країнами, які допомагають Росії обходити санкції.

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