Більшість суден, які здійснюють таємні рейси, – не танкери, а вантажні судна.

Російські і іранські судна активно використовують Каспійське море для таємного постачання товарів в обхід санкцій. Російські судна також заходять у "тіньові" порти, вимикаючи передачу даних до системи автоматичної ідентифікації (AIS) та навіть підробляючи своє місцезнаходження.

Як пише Foreign Policy, лише за останні три місяці було виявлено понад 600 випадків, коли кораблі під прапором РФ переставали передавати інформацію до AIS, що призвело до "прогалин" в системі.

"Нещодавно 12 суден, які курсували між Росією та Іраном у Каспійському морі, здійснювали заходи в "тіньовий" порт. Усі вони належали російським чи іранським організаціям, і плавали під російським чи іранським прапором, або обома. Судна явно хотіли, щоб зовнішній світ знав якомога менше про їхню присутність у цих портах", – наголошують автори матеріалу, зауважуючи, що практика перебування у морі кораблів із вимкненим трансміттером – не нова. Проте коли ця схема використовується у таких масштабах та однією з найбільших країн світу, це може підірвати правила глобального судноплавства.

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Зазначається, що день, коли 12 суден заходили в "тіньовий" порт, був обраний випадково. Тоді ж 12 інших кораблів здійснювали трансфери з судна на судно. І хоча цей маневр є абсолютно нешкідливим, коли в ньому беруть участь велике судно та менший корабель, що може проходити у менші порти, це є також є поширеною схемою серед тих кораблів, які намагаються заплутати свій маршрут.

"І це лише одна частина таємниці, яка сьогодні огортає судноплавство на Каспійському морі. У травні 138 суден під російським прапором, які прямували по Каспію, дали 657 "прогалин" в AIS. Згідно з даними Lloyd’s List Intelligence, у червні було 625 таких розривів із залученням 160 суден, а в липні було щонайменше 630 із залученням 157 суден. Це в чотири рази більше, ніж у травні, червні та липні минулого року, коли кораблі під російським прапором у Каспійському морі припиняли передачу даних 159, 135 та 138 разів відповідно", – йдеться в статті.

Користуються цією схемою і судна під прапором Ірану. Так, у травні "прогалини" мали 48 суден, які вимикали передачу даних 199 разів. У червні 48 іранських суден мали 218 розривів, а в липні 47 суден мали 192 "прогалини". Порівняно з минулим роком, кількість таких "прогалин" зросла вдвічі. При чому значна кількість суден, які припиняли передачу даних до AIS, курсували між російськими та іранськими портами. Для порівняння, азербайджанські, казахські та туркменські кораблі, що перебували в Каспійському морі, мали дуже мало "прогалин" у AIS.

"Незважаючи на те, що кораблі, які подорожують між Росією та Іраном, не повинні турбуватися про перевірки, вони явно вважають за краще подорожувати таємно. Можливо, це тому, що бізнес розвивається. Дійсно, "прогалини" російської та іранської AIS не є випадковими, спричиненими технічними проблемами чи погодою: від 149 до 169 із них тривали від чотирьох до семи днів, а від 50 до 92 – від восьми до 14 днів", – пояснює FT.

Крім того, ці судна вдаються до практики передачі до AIS помилкових даних. У той самий випадково вибраний день, коли 12 російських та іранських суден заходили в "тіньовий" порт, а 12 інших здійснювали трансфер з судна на судно, чотири російські та іранські судна підмінювали своє місцезнаходження, щоб все виглядало так, ніби вони стоять у порту поблизу Каспійського море. Насправді ж, вони вже перебували в акваторії Каспійського моря.

Зазначається, що до вторгнення в Україну Росія не мала потреби в торгівлі з Іраном. У 2020 році вона експортувала до Ірану товарів на суму трохи більше $1,4 млрд, а імпортувала майже на $800 млн. Потім, у 2021 році, російський експорт перевищив 3 мільярди доларів, а імпорт — майже 1 мільярд доларів.

За час повномасштбаної війни РФ проти України Іран також перетворився вкрай необхідного постачальника зброї для Росії. У червні Москва заявила, що очікує підписання угоди про вільну торгівлю з Іраном та іншими країнами Євразії до кінця року, а Іран каже, що розраховує на "великі обсяги" обміну нафтою і газом з Росією.

"Але більшість суден, які здійснюють таємні рейси, – не танкери, а вантажні судна. У липні, наприклад, 20 суден, які вийшли з поля зору радарів під час здійснення своїх рейсів, були танкерами, що перевозили нафту та хімічні продукти, тоді як 129 були вантажними суднами, показують дані Lloyd’s List Intelligence. (...) Російським компаніям точно вдалося зміцнити свої відносини з такими країнами, як Китай, Індія та Туреччина: у 2022 році Росія імпортувала з Туреччини вдвічі більше, ніж у 2021 році. Але Росії також доводиться більше торгувати з ізгоями, такими як Іран, через що вона має поводитися як вони. Можна очікувати на багато тіньових подорожей і заходів у порти Каспійського моря, трансферів із судна на судно та ще більше підробок AIS", – резюмує FT.

Співпраця між Іраном та Росією

Від початку повномасштабної війни на РФ було накладено велику кількість санкцій, що майже унеможливило купівлю товарів військового або подвійного призначення в більшості країн. Відтоді Росія активно співпрацює з Іраном.

Зокрема, саме ця країна постачає до РФ дрони-камікадзе, які окупанти використовують для ударів по Україні. Ба більше, Іран допомагає Росії налагоджувати виробництво цих безпілотників на російській території.

Крім того, ще у квітні 2023 року ЗМІ писали про те, що російські кораблі переправляють через Каспійське море велику кількість артилерійських снарядів та інших боєприпасів, які купують в Ірану.

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