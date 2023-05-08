Країни G7 мають намір вирішити питання маніпуляції з транспондерами танкерів, які "вимикаються" в морі, або не передають дані про порти призначення.

Країни G7 мають намір посилити боротьбу з "шахрайськими практиками", які дозволяють Росії торгувати нафтою за цінами вище встановленої стелі, використовуючи "тіньовий флот" Путіна.

Як повідомляє Financial Times, країни G7 готують заходи щодо припинення обходу агресором санкцій проти російської нафтової галузі і зокрема, механізму "стелі цін" на нафту. Дані заходи будуть обговорюватися на зустрічі міністрів фінансів G7 в Японії цього тижня.

Як йдеться в матеріалі, країни G7 мають намір вирішити питання маніпуляції з транспондерами танкерів, які "вимикаються" в морі, або не передають дані про порти призначення. У такому режимі з російських морських портів експортується кожен третій барель, або понад 1 млн барелів на день.

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G7 має намір "допомогти" постачальникам нафтових послуг дотримуватися вимог, вказавши на "червоні прапорці", такі як "маніпулювання відстеженням місця розташування суден або нездатність класифікувати витрати на доставку, фрахт, митні та страхові витрати окремо від самої нафти".

Як йдеться в матеріалі, всупереч санкціям, нафтовому ембарго ЄС та заявам уряду про скорочення видобутку, російські нафтовики не тільки не втратили експорт, але навіть його наростили: на тижні, що завершився 28 квітня, з морських портів танкери вивозили 4,1 млн барелів на день.

"Завдяки" тіньовому флоту" з десятків танкерів, часто віджилих терміни експлуатації і призначених до списання на металобрухт, середній експорт нафти з Росії за останні 4 тижні досяг 3,5 млн барелів на добу - рекорду з початку війни", - йдеться в матеріалі.

Тіньовий флот Путіна

У жовтні 2022 року стало відомо про те, що для того, щоб обійти нафтові санкції, Росія формує "тіньовий флот" з нафтових танкерів. Станом на грудень 2022 року агресор сформував "тіньовий флот" із сотні танкерів.

28 лютого 2023 року Bloomberg писав про те, що трейдери активно шукають на ринку нових покупців на російську нафту.

2 березня 2023 року з'явилася інформація про те, що Росія збільшує "тіньовий флот" для перевезення нафти. Повідомлялося, що щомісяця в тіньовий флот агресора надходять від 25 до 35 суден. Всього для перевезення російської нафти використовується близько 600 танкерів (10% світового ринку).

2 квітня 2023 року в Financial Times вийшов матеріал про те, що "тіньовий флот" Путіна може спровокувати страшну екологічну катастрофу. Повідомлялося про те, що з ростом "тіньового флоту" ризики природних катастроф будуть збільшуватися.

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