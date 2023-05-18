Міністр фінансів Сергій Марченко, заявив, що російські атаки завдають значної шкоди компаніям, що фінансуються ЄБРР.

Україна закликає Європейський банк реконструкції та розвитку виключити Росію зі свого складу.

Таку заяву зробив міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи на щорічних зборах ЄБРР. Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів, Марченко підкреслив, що російські атаки завдають значної шкоди не тільки українському бізнесу, а й іноземним компаніям, які працюють в Україні, включаючи активи, що фінансуються ЄБРР.

"Ми закликаємо наших партнерів продовжувати розглядати варіанти повного усунення токсичної присутності Російської Федерації в авторитетних міжнародних організаціях, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку. Поки українці прокидаються вночі під звуки російських ракет, представники РФ все ще продовжують виступати на засіданнях ЄБРР", – сказав Марченко.

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Війна в Україні та позиція ЄБРР

У січні 2023 року Кабінет міністрів надав дозвіл НАК "Нафтогаз України" на отримання коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на екстрені закупівлі газу.

12 травня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення від Європейського банку реконструкції та розвитку 200 мільйонів євро для закупівлі додаткових локомотивів та обладнання для "Укрзалізниці".

ЄБРР вже виділив 3 мільярди євро для України в 2022-2023 роках, проте Україні буде потрібно ще більше допомоги. Так, за останніми міжнародними оцінками, вартість післявоєнного відновлення може досягати 411 мільярдів доларів.

Таким чином, акціонери банку погодилися з тим, що збільшення капіталу на 3-5 млрд євро дозволило б продовжити інвестиції на підтримку України без необхідності систематичного розподілу ризиків.

18 травня 2023 року стало відомо про те, що ЄБРР планує збільшити свій капітал на €5 мільярдів, щоб продовжити підтримку України.

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