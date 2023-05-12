Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення від Європейського банку реконструкції та розвитку 200 мільйонів євро для закупівлі додаткових локомотивів та обладнання для "Укрзалізниці". Це дозволить відновити залізничні коридори з Євросоюзом та покращить пасажирські перевезення, заявив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готуємо проект відновлення залізниці. Ухвалюємо рішення про залучення від ЄБРР 200 мільйонів євро для "Укрзалізниці". Це кошти для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів", - сказав він.
Укрзалізниця - останні новини українського залізничного перевізника
Наприкінці минулого місяця "Укрзалізниця" запустила новий безпересадковий вагон міжнародного сполучення Відень – Чоп – Відень.
Перед цим в квітні компанія оновила правила повернення коштів за квитки. Відповідно до новин умов, пасажирові повертатимуть повну вартість за купе і половину за плацкарт в разі, якщо повернення відбувалося не пізніше ніж за 6 годин до його відправлення.
Крім цього, відтепер пасажири "Укрзалізниці" більше не можуть придбати постіль у вагоні, якщо не зробили це під час купівлі квитків, крім певних винятків.