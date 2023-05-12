Буде залучено 200 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення від Європейського банку реконструкції та розвитку 200 мільйонів євро для закупівлі додаткових локомотивів та обладнання для "Укрзалізниці". Це дозволить відновити залізничні коридори з Євросоюзом та покращить пасажирські перевезення, заявив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готуємо проект відновлення залізниці. Ухвалюємо рішення про залучення від ЄБРР 200 мільйонів євро для "Укрзалізниці". Це кошти для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів", - сказав він.

Укрзалізниця - останні новини українського залізничного перевізника

Наприкінці минулого місяця "Укрзалізниця" запустила новий безпересадковий вагон міжнародного сполучення Відень – Чоп – Відень.

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Перед цим в квітні компанія оновила правила повернення коштів за квитки. Відповідно до новин умов, пасажирові повертатимуть повну вартість за купе і половину за плацкарт в разі, якщо повернення відбувалося не пізніше ніж за 6 годин до його відправлення.

Крім цього, відтепер пасажири "Укрзалізниці" більше не можуть придбати постіль у вагоні, якщо не зробили це під час купівлі квитків, крім певних винятків.

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