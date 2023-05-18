Детальна пропозиція щодо збільшення капіталу буде підготовлена до кінця цього року.

Європейський банк реконструкції та розвитку планує збільшити власний капітал на 3-5 мільярдів євро, з метою і далі продовжувати і нарощувати підтримку України.

Як зазначається в повідомленні на сайті банку, ЄБРР вже виділив 3 мільярди євро для України в 2022-2023 роках, проте Україні буде потрібно ще більше допомоги. Так, за останніми міжнародними оцінками, вартість післявоєнного відновлення може досягати 411 мільярдів доларів.

Таким чином, акціонери банку погодилися з тим, що збільшення капіталу на 3-5 млрд євро дозволило б продовжити інвестиції на підтримку України без необхідності систематичного розподілу ризиків.

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"Ми гаряче вітаємо це рішення. Це відображає зобов'язання наших акціонерів підтримувати Україну і довіру наших акціонерів до ЄБРР у підтримці України як під час війни, так і в подальшому післявоєнному відновленні", - зазначила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Вона також заявила, що детальна пропозиція щодо збільшення капіталу буде підготовлена до кінця цього року.

У повідомленні банку також говориться, що в разі схвалення збільшення капіталу це стане третім випадком, коли акціонери погодилися збільшити його капітальну базу.

ЄБРР і допомога Україні

ЄБРР продовжує надавати кошти для підтримки економіки України під час війни. Зокрема, нещодавно Кабмін прийняв рішення залучити 200 мільйонів євро від ЄБРР для закупівлі додаткових локомотивів та обладнання для "Укрзалізниці" з метою відновити залізничні коридорі з Євросоюзом.

Також на початку року Банк виділив "Нафтогазу" 3 млрд грн на екстрені закупівлі газу. Крім того, ЄБРР візьме участь у будівництві лікарні швидкої допомоги в Києві.

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