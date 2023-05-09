Мін'юст готує апеляцію на рішення суду, згідно з яким не було накладено арешт на активи дочки Сальдо.

Міністерство юстиції України готує апеляцію на рішення ВАКС про відмову в конфіскації майна колаборанта Володимира Сальдо, яким він володіє опосередковано через дочку Ірину.

Як повідомляє прес-служба Мін'юсту, відомство готує апеляцію на рішення суду, яким було відмовлено у стягненні майна, яким - на думку Мін'юсту - Сальдо володіє через свою дочку Ірину.

"Судом відмовлено у стягненні майна, яким - на думку Мін'юсту - Володимир Сальдо володіє опосередковано, через дочку Сальдо Ірину Володимирівну, а саме 55,56% частки статутного капіталу ТОВ "Бебко" і 40% частки статутного капіталу ТОВ "Конка". Мін'юст готує апеляцію на рішення", - йдеться в позиції Міністерства.

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Гауляйтер Сальдо

Сальдо причетний до організації в Херсонській області російського псевдореферендуму. Після захопленння окупантами Херсонської області був так званим "головою" окупаційної "військово-цивільної адміністрації", а пізніше - "виконуючим обов'язки губернатора".

Він звинувачується у державній зраді, колабораційній діяльності, виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників (ст.111, ст. 111-1, ст. 436-2 Кримінального кодексу).

13 квітня 2023 року Міністерство юстиції подало заяву до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій проти Сальдо.

27 квітня 2023 року у колаборанта Сальдо знайшли в Лондоні аграрну фірму.

9 травня 2023 року повідомлялося про те, що суд конфіскував активи гауляйтера Сальдо, однак не чіпав компанії дочки зрадника.

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