Центробанки розвинених країн очікують, що частка металу у світових резервах зростатиме.

Центральні банки розвинених країн очікують, що частка золота у світових резервах зростатиме, а долара США – зменшуватись. Вони прагнуть наслідувати приклад ринків, що розвиваються, у купівлі злитків, пише Financial Times.

Майже 60% центральних банків багатих країн вважають, що частка золота у світових резервах зросте протягом наступних п'яти років, порівняно з 38% респондентів минулого року. Про це свідчить опитування Всесвітньої ради по золоту (World Gold Council).

Зазначається, що близько 13% країн з розвиненою економікою планують збільшити свої запаси золота в наступному році, в порівнянні з 8% в минулому році, що є найвищим показником з початку проведення опитування. Це слідує за прикладом центральних банків країн, що розвиваються, які були основними покупцями золота з часів глобальної фінансової кризи 2008 року.

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Тим часом, зростаюча частка країн з розвиненими економіками – 56% порівняно з 46% минулого року – також вважають, що частка долара у світових резервах знизиться протягом наступних 5 років. Серед центральних банків країн, що розвиваються, такої думки дотримуються 64%.

За словами журналістів, попит на золото, який спостерігається, незважаючи на різке зростання ціни цього року, підкреслює, як скорочуються асигнування в долар. Центральні банки прагнуть диверсифікувати свої резерви за рахунок альтернативних валют і активів, особливо після того, як США використали свою валюту як зброю в санкціях проти Росії.

"Цього року ми спостерігаємо набагато сильнішу конвергенцію. Більш розвинені країни говорять про те, що золото буде займати більшу частину світових резервів, а долар – меншу", – заявив голова центральних банків у WGC Шаокай Фан.

Опитування – одне з небагатьох, що дає уявлення про мислення керівників резервів. Рекордна частка центральних банків з початку проведення опитування п'ять років тому має намір збільшити свої золотовалютні резерви протягом наступних 12 місяців – 29% респондентів. Серед респондентів з ринків, що розвиваються, майже 40% планують збільшити свої резерви.

Цінність золота

Основними причинами зберігання золота центральні банки називають його довгострокову цінність, ефективність під час кризи та його роль як ефективного диверсифікатора. За даними WGC, центральні банки додали понад 1000 тонн золота до своїх резервів у 2022 та 2023 роках. Санкції США щодо російських активів, деномінованих у доларах, викликали ажіотаж серед незахідних офіційних фінансових установ на злитки, вартість яких не залежить від уряду чи банку.

Рекордні за останні роки обсяги купівлі, які продовжуються і в цьому році, стали рушійним фактором зростання ціни на золото до майже 2450 доларів за тройську унцію минулого місяця. Це на 42% більше, ніж з початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС у жовтні.

Водночас частка долара у світових валютних резервах впала з понад 70% у 2000 році до близько 55% минулого року, що нівелює ефект від зміцнення долара США. Включаючи золото, частка долара впала нижче половини.

Фінансові показники України

Станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України становили майже 42,400 млрд дол. США. У квітні вони знизилися на 3,1%, що зумовлено валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Україна не змогла домовитися з власниками облігацій про реструктуризацію міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів. Така ситуація загрожує для України дефолтом.

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