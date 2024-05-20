Напруженість на Близькому Сході, на думку аналітиків, посилює привабливість цього металу.

Золото підскочило до нових рекордів після того, як президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув у катастрофі через падіння гелікоптера. Ціни на злитки піднялися на 1,1 відсотка, до 2440,59 доларів за унцію.

Як повідомляє The Telegraph, смерть президента Ірану посилила напруженість на Близькому Сході, що, на думку аналітиків, посилює привабливість металу, який вважається надійним сховищем у часи негараздів.

"Зростання золота викликане новинами через невизначеність щодо того, що сталося в Ірані. Неодмінно буде присутній елемент поспішних висновків на основі дуже малої інформації", – зазначив глобальний керівник інституційних ринків на нафтопереробному заводі ABC у Сіднеї Ніколас Фраппелл.

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Зростання золота також відбувається на тлі оптимізму, що Федеральна резервна система США зробить два зниження процентних ставок цього року після того, як показники інфляції минулого тижня були нижчими, ніж очікувалося. Це запропонує підтримку для дорогоцінного металу, вартість якого визначається в доларах.

Загибель президента Ірану: що відомо

19 травня 2024 року повідомлялося, що гелікоптер з іранським президентом зазнав інциденту на сході Азербайджану. Тоді вертоліт з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі здійснив жорстку посадку.

20 травня вже стало відомо, що президент Раїсі та голова МЗС Ірану все ж загинули. Турецький БПЛА знайшов місце падіння гелікоптера, на якому перебував президент Ірану. Пошуково-рятувальні операції тривали всю ніч. До пошуків залучали іранську армію.

Виконувачем обов'язків президента стане перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер. Проте, відповідно до конституції Ірану впродовж 50 днів мають відбутися позачергові президентські вибори.

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