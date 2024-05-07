Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.

Станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України становили майже 42,400 млрд дол. США. У квітні вони знизилися на 3,1%, що зумовлено валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів. Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

Зазначається, що упродовж квітня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників:

Операції Національного банку на валютному ринку

НБУ продав на валютному ринку 2,296 млрд дол. та викупив до резервів 30,9 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ в квітні становив 2,265 млрд дол., збільшившись порівняно з березнем. Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку.

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Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 1,65 млрд дол. З цієї суми: 1,603 млрд дол. – другий транш від Європейського союзу у межах перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility; 46,6 млн дол. – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 884,5 млн дол. США. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 92,6 млн дол. США.

Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют)

У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 224,3 млн дол.

За даними НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту

Міжнародні резерви України

Варто зазначити, що станом на 1 квітня 2024 року міжнародні резерви України становили 43,763 млрд дол., збільшившись у березні на 18%. Тоді показник оновив попередній історичний рекорд від серпня 2023 року – 41,72 млрд дол.

Протягом березня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 434,31 млрд грн, у доларах державний та гарантований державою борг збільшився на 7,36 млрд доларів.

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