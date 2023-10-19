Таке оподаткування може додатково принести бюджету майже 10 мільярдів гривень.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про додаткове оподаткування доходів банків, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада підтримала законопроект № 9656-д у першому читанні про додаткове оподаткування доходів банків. За – 247", - написав він у Telegram.

За словами Железняка, законопроектом передбачено збільшення для банків ставки податку на прибуток з 18% до 36% без права зарахування збитків минулих періодів протягом 2024-2025 року.

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Ухвалення закону має принести в бюджет додатково майже 10 мільярдів гривень.

"В бюджеті на 2024 рік прийняття цього закону закладено як +9,9 мільярда гривень", - додав нардеп.

У пояснювальній записці до проекту закону вказано, що ухвалення такого рішення забезпечить соціальну справедливість.

"Прийняття законопроекту дозволить забезпечити досягнення соціальної справедливості щодо оподаткування надприбутків банків в умовах воєнного стану. Окрім того, тимчасове збільшення податкового навантаження на банки дозволить збільшити доходи державного бюджету України і, відповідно, сприятиме забезпеченню оборонних потреб держави", - йдеться у документи.

Додаткове оподаткування банків - що відомо

У вересні в парламенті було зареєстровано законопроект про тимчасове оподаткування надприбутків банків, що може додатково принести до бюджету 10 мільярдів гривень.

За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, додаткове оподаткування неодноразово використовувалося у світі, коли одна галузь отримувала надприбутки не за рахунок додаткових інвестицій або розширення виробництва, а за рахунок певних тимчасових економічних умов, так званої "економічної ренти", і екстра податки мають на меті збалансувати таку ситуацію.

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