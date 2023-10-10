Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова підкреслила, що екстра податки мають на меті збалансувати ситуацію.

Тільки в умовах фінансової стабільності можливо забезпечити безперебійне функціонування фінансової системи, а додаткове оподаткування у світі неодноразово використовувалося, коли одна галузь отримувала надприбутки не за рахунок додаткових інвестицій або розширення виробництва.

Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю NV бізнес, зазначивши при цьому, що питання додаткового оподаткування надприбутків банків ще дискутується.

"Лише в умовах фінансової стабільності можливо забезпечити безперебійне функціонування фінансової системи, внутрішнього боргового ринку, убезпечити економіку від шоків, забезпечити стабільність функціонування державних фінансів та уникнути додаткових бюджетних втрат", - заявила Рожкова.

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Вона також підкреслила, що екстра податки мають на меті збалансувати ситуацію.

"Додаткове оподаткування у світі неодноразово використовувалося, коли одна галузь отримувала надприбутки не за рахунок додаткових інвестицій або розширення виробництва, а за рахунок певних тимчасових економічних умов, так званої "економічної ренти". По суті, за рахунок інших галузей. Екстра податки мають на меті збалансувати таку ситуацію. Італія і країни Балтії розглядають таку можливість через кількісні пом'якшення в період пандемії ковіду", - заявила Рожкова.

Перший заступник голови НБУ нагадала, що витрати на оборону зростають, і потрібно шукати джерела їх фінансування.

"Наша країна у війні, бюджетний дефіцит великий. Витрати на оборону зростають, і потрібно шукати джерела їх фінансування. Виходячи з цього, ініціатива про новий податок слушна. І банківський сектор це розуміє, адже отримав додаткові доходи не через свої надзвичайні зусилля, а завдяки значній надлишковій ліквідності в результаті надходження безпрецедентної фінансової допомоги від наших партнерів", - заявила Рожкова.

Вона також зазначила, що регулятора турбує питання впливу на фінансову стійкість банків.

"Наша позиція наступна: збільшити податок на період, поки йде війна, але не змінювати базу оподаткування. Базою оподаткування має бути Загальний прибуток. Звичайно, нас як регулятора в цій історії турбує питання впливу на фінансову стійкість банків", - заявила Рожкова.

При цьому вона зазначила, що після оцінки стійкості почнеться процес відновлення відкладених вимог до капіталу.

"Далі - повинні імплементувати нову структуру капіталу відповідно до законодавства ЄС. Все це може викликати додаткову потребу в капіталі. Але концептуально, розуміючи сьогоднішню ситуацію, ми готові підтримати цей екстра податок. І до речі, в Європі банківський сектор платить податок на прибуток за ставкою 25%. Якщо говорити про потенційні фіскальні ефекти, то варто пам'ятати, що 70% прибутку системи — це державні банки", - заявила Рожкова.

Податок на надприбутки банків

13 липня 2023 року Рада розблокувала закон про повернення податків на довоєнний рівень

У серпні 2023 року держава націлилася на надприбутки банків.

У Мінфіні пояснили, кого це зачепить в першу чергу. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що перш за все мова йде не про оподаткування фізичних осіб-підприємців. За його словами, зараз очікувані надходження від сплати податків можуть скласти не менше 8 млрд гривень.

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