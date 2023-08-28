Законопроектом додатково пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5%.

Сьогодні у Верховній Раді буде зареєстровано законопроект про тимчасове оподаткування надприбутків банків. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, законопроектом (№ 9656) додатково пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (+ до сплати податку на прибуток підприємств).

За словами Железняка, додаткові надходження до бюджету за 2023 рік могли б розрахунково становити близько 10 млрд грн.

Згідно з опублікованим депутатом документом, законопроект передбачає, що з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2026 року встановлюються особливості оподаткування податку на прибуток підприємств чистого процентного доходу банків (це різниця між сумою процентного доходу та сумою процентних витрат банку).

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"Банки одночасно з податком на прибуток підприємств… сплачують податок на чистий процентний дохід за ставкою 5 відсотків. Нарахований банками податок на чистий процентний дохід не є різницею та не зменшує фінансовий результат до оподаткування такого платника податків", - сказано в тексті.

Ситуація з податками під час війни

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня набув чинності закон про повернення довоєнного рівня оподаткування підприємств, яким було скасовано податкові пільги, введені на початку повномасштабного вторгнення.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що повернення довоєнного рівня оподаткування спрямоване, перш за все, на великі компанії, які із початком повномасштабної війни перейшли на спрощену систему оподаткування.

Тоді були прийняті рішення, які дозволили великому бізнесу вибрати спрощений метод оподаткування і платити мінімальну суму податків, мінімізуючи свої податкові зобов’язання. За словами міністра, наразі очікувані надходження від сплати податків можуть скласти не менше 8 млрд грн.

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