Лише 7 українських банків з 63 закінчили минулий рік зі збитками.

За 2023 рік банки в Україні отримали майже 160 (159,99) млрд грн прибутку до оподаткування, що практично вдвічі більше, ніж у 2021 році. Такі дані приводить сервіс "Опендатабот".

Майже половину прибутку (73,45 млрд грн) банки сплатять у якості податку. Зауважимо, що у 2021 році податок був практично у 12 разів менший та склав 6,37 млрд грн.

Чистий прибуток банків за 2023 рік з урахуванням податку на прибуток становить лише 86,54 млрд грн, однак ця сума все одно на 12% більше за показники довоєнного року, коли банки отримали чистий прибуток у розмірі 77,53 млрд грн.

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Найбільш прибуткові банки

До першої десятки за прибутками входять 5 банків з іноземним капіталом, 4 державних банка та 1 банк з приватним капіталом. Їх загальний прибуток за минулий рік склав 75,94 млрд грн, або 88% від загального прибутку всіх банків.

На 5 державних банків припадає 63% від загального банківського прибутку. Лідером в цій п'ятірці є "ПриватБанк": його показник за 2023 рік становить 37,76 млрд грн. На другому місці знаходиться "Укрексімбанк" (5,2 млрд грн), а на третьому "Сенс Банк" (5 млрд грн). Також до першої десятки потрапили "Райффайзен Банк", "Ощадбанк", "Укрсиббанкм, ПУМБ, "ОТП Банк", "Сітібанк" і "Креді Агріколь Банк".

Банки "поділяться" надприбутками

У зв’язку зі збільшенням прибутків банків під час війни, влада запровадила новий податок на банківські надприбутки. Відповідний законопроект у першому читанні Верховна Рада підтримала 19 жовтня.

Як пояснили в НБУ, додаткове оподаткування неодноразово використовували в світовій практиці, коли виявлялося, що одна галузь отримувала надприбутки за рахунок певних тимчасових економічних умов.

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