Регулятор негативно відреагував на ідею міністра фінансів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про необхідність відкриття банківської таємниці для Державної податкової служби. У Національному банку України спростували можливість надання безконтрольного і необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці.

"Національний банк заперечує надання безконтрольного і необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу. За рішенням суду правоохоронці та податкові органи можуть отримати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, але для цього їм необхідно навести докази обґрунтованості, доцільності та наявності підстав отримання такої інформації, що є важливим запобіжником для обмеження доступу контролюючих органів до приватної інформації про особу", - ідеться в повідомленні НБУ у Facebook.

У регуляторі нагадали, що необґрунтоване розширення доступу до банківської інформації ставить під загрозу фундаментальні права громадян і суперечить європейським цінностям.

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"Значення інституту банківської таємниці не менш важливе, ніж визначений у Конституції принцип презумпції невинуватості, яка становить фундамент довіри в суспільстві", - заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Банківська таємниця в Україні - останні новини

4 грудня 2024 року співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що під час оформлення картки "Національного кешбеку" в "ПриватБанку" клієнти автоматично дають дозвіл на розкриття банківської таємниці. Причому в пункті договору "ПриватБанку" з клієнтами, на які посилається Гороховський, зазначено, що дані передають "за всіма діючими поточними рахунками з емісією Платіжної картки та зокрема за поточними рахунками з емісією Платіжної картки, що можуть бути відкриті Клієнтом у майбутньому".

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що ця частина вимоги стосується не тільки "ПриватБанку", а й усіх інших банків - у Порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України.

Пізніше в "ПриватБанку" заявили, що діють виключно в рамках законодавства, передаючи інформацію про клієнтські операції для нарахування "національного кешбеку".

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