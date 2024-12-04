Катерина Жирій

Законодавство вимагає підписання письмового дозволу на розкриття банківської таємниці перед відкриттям картки нацкешбеку.

"ПриватБанк" діє виключно в рамках законодавства, передаючи інформацію щодо клієнтських операцій для нарахування "національного кешбеку". Про це повідомила прес-служба банку.

"Ми розуміємо занепокоєння з приводу умов договору про відкриття карткового рахунку "Національний кешбек". І поділяємо прикрість у зв`язку з таким перекручуванням умов важливої для держави ініціативи "Національний кешбек". Хочемо запевнити, наш банк діє виключно в межах визначених нормативно-правовими актами та дані, які передаються, використовуються виключно для розрахунку та нарахування кешбеку", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що банк дбає про безпеку банківської таємниці та персональних даних своїх клієнтів та діє виключно в рамках законодавства.

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Як пояснили у фінустанові, українське законодавство вимагає підписання письмового дозволу на розкриття банківської таємниці від кожного користувача перед відкриттям рахунку "Національний кешбек".

"ПриватБанк", як і всі учасники програми "Національний кешбек", передає виключно інформацію щодо транзакцій витрат або повернень товарів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів. Передача цих даних передбачена Постановою Кабміну № 952 від 20 серпня 2024 року. Будь-які інші операції чи дані клієнтів не розголошуються", - йдеться у повідомленні.

"Маємо надію, що усі банки-учасники програми "Національний кешбек" також будуть чесними перед своїми клієнтами, надаючи інформацію про умови прозоро і розгорнуто", - додали у прес-службі.

Нацкешбек і банківська таємниця

Сьогодні, 4 грудня, співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що при оформленні картки "Національного кешбеку" у "ПриватБанку" клієнти автоматично надають дозвіл на розкриття банківської таємниці. Причому у пункті договору "ПриватБанку" з клієнтами, на які посилається Гороховський, зазначено, що дані передаються "за всіма чинними поточними рахунками з емісією Платіжної картки та зокрема за поточними рахунками з емісією Платіжної картки, які можуть бути відкриті Клієнтом у майбутньому".

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що ця частина вимоги відноситься не лише до "ПриватБанку", а й до всіх інших банків — в Порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України.

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