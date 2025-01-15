На його думку, податківці мають отримати доступ до фінансових даних українців, які є банківською таємницею.

Державна податкова служба повинна отримати доступ до фінансових даних громадян, які сьогодні являють собою банківську таємницю. Про це в етері "УТ-2" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Однозначно", - відповів міністр на питання ведучої щодо того, чи мають податківці отримувати доступ до банківської таємниці.

"І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців", - заявив Марченко.

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Він висловив переконання, що банківську таємницю для податківців скасують в рамках євроінтеграції.

Марченко вважає, що перешкодою на цьому шляху може стати недовіра українців до державних інституцій. При цьому сам міністр фінансів не знає, як буде використовуватись інформація.

Марченко додав, що співробітники податкової будуть працювати не з фінансовими даними конкретної особи, а аналізуватимуть масиви даних. Міністр фінансів пояснив:

"Не буде податківець конкретний знати, хто це. Це буде база даних і будуть працювати з ризиками".

Банківська таємниця - що треба знати

Під терміном "банківська таємниця" розуміють інформацію, яка стосується фінансового стану клієнта.

В деяких державах під цим терміном мається на увазі те, що банки не мають права надавати владі інформацію щодо особистих рахунків своїх клієнтів.

Нагадаємо, раніше відомий український економіст, фінансист і банкір Олександр Савченко розповів про контролюючі органи, які можуть мати доступ до банківської інформації.

У свою чергу, фахівець з кібернетичної безпеки Костянтин Корсун заявив, що закриття картки "Національного кешбеку" не дозволить відмовитися від розкриття банківської таємниці.

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