Зазначається, що найбільш високооплачуваним лідером є прем'єр Сінгапуру.

Багато людей рвуться до влади в пошуках багатства. Ось тільки офіційна заробітна плата лідерів різних країн не завжди достатньо висока.

Видання Forbes пише, що найбільш високооплачуваним політиком є прем'єр-міністр Сінгапуру Лоренс Вонг. Його річна зарплата еквівалентна майже 1,69 мільйона доларів.

При цьому на другому місці перебуває президент Швейцарії Віола Амхерд із зарплатою в 570 тисяч доларів на рік. Третю сходинку посів прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе. Його зарплата 413 351 долар.

Відео дня

Водночас президент США Джо Байден заробляє лише 400 тисяч доларів на рік. До п'ятірки також увійшов канцлер Австрії Карл Нехаммер із зарплатою 317 077 долара.

Крім того, прем'єр-міністри Нової Зеландії та канали Крістофер Лаксон отримує Джастін Трюдо відповідно отримують 311 971 та 301 475 доларів, а канцлер Німеччини Олаф Шольц - 293 727 доларів.

Варто зазначити, що голова Європейської комісії Урсула ван дер Ляєн отримує одну з найвищих зарплат у Європейському союзі - близько 358 тисяч доларів на рік. Аналогічні зарплати отримують і голова Європейського парламенту, голова Європейської ради та голова Суду Європейського союзу.

Яка зарплата у президента України

На тлі світових лідерів зарплата президента Володимира Зеленського досить скромна. Офіційно український лідер на місяць отримує 28 тисяч гривень. Таким чином, за рік зарплата президента України становить близько 8100 доларів без вирахування податків, військового збору та іншого.

Яка зарплата президента в Росії

Лідер країни-агресорки та військовий злочинець Володимир Путін офіційно отримує 773,4 тисячі рублів, згідно з даними 2019 року. Відтоді російський диктатор кілька разів підвищував собі зарплату, але наразі точна сума невідома.

Якщо ж порахувати зарплату Путіна за наявними даними, але за нинішнім курсом, то вона складе чималу суму - 96 422 долари на рік.

Зарплата в Україні - останні новини

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що підвищити мінімальну зарплату у 2025 році немає можливості, тому вона залишиться на рівні 8 тисяч гривень.

При цьому середня зарплата чиновників в Україні в серпні поточного року склала 55,8 тисячі гривень. Із січня оплата праці в державних відомствах зросла на 44,6%.

Вас також можуть зацікавити новини: