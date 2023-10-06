У вересні на користь українського уряду надійшло 3,33 млрд доларів від міжнародних партнерів та розміщення валютних облігацій.

Незважаючи на справну фінансову допомогу від міжнародних партнерів, міжнародні резерви України (тобто, активи Нацбанку в іноземній валюті та золоті) продовжують скорочуватися. Так, станом на 1 жовтня 2023 року вони склали $39,7 млрд, що на 1,7% менше порівняно з попереднім місяцем.

Як повідомляє прес-служба Національного банку, причиною скорочення резервів стали інтервенції регулятора з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України. Інший фактор - боргові виплати країни в іноземній валюті, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Минулого місяця на користь уряду надійшло 3,33 мільярда доларів. Із них:

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1,59 млрд дол. – макрофінансова допомога від ЄС;

1,25 млрд дол. – грант від Сполучених Штатів через трастовий фонд Світового банку;

386,4 млн дол. – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

100 млн дол. – від Світового банку під гарантію Великої Британії.

Водночас, уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $465,3 млн. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 882,1 млн доларів.

Найбільша ж сума коштів ($2,7 млрд) у вересні була витрачена на продаж валюти Національним банком задля утримання курсу.

Незважаючи на деяке скорочення, у Нацбанку наголошують, що золотовалютні резерви все одно знаходяться на високому рівні.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,3 місяця майбутнього імпорту", - повідомили в НБУ.

Міжнародні резерви України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за рахунок фінансової допомоги від міжнародних партнерів, у липні 2023 року міжнародні резерви України оновили історичний рекорд за період незалежності України, сягнувши 41,72 млрд доларів. До цього попередній рекорд був зафіксований місяцем раніше, у червні, на рівні 39 млрд дол.

Однак, вже в серпні показник міжнародних резервів почав знижуватися. Як повідомляли у НБУ, станом на 1 вересня вони склали 40,387 млн доларів. Регулятор пояснював це здійсненням операцій з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України.

Що таке золотовалютні резерви

Міжнародні резерви – це високоліквідні активи НБУ в іноземній валюті та золоті, які використовуються для проведення валютних інтервенцій (простими словами, задля коригування курсу валюти) та забезпечення розрахунків за валютними зобов'язаннями. Вони зберігаються у провідних іноземних банках та надійних фінансових інструментах.

Золотовалютні резерви є важливим показником стійкості економіки держави.

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