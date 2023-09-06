Причиною зменшення резервів стали операції з продажу валюти на валютному ринку.

Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 40,387 млн дол.

Як повідомила прес-служба Національного банку, у серпні резерви знизилися на 3,2% через операції НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України. Значною мірою валютні інтервенції Нацбанку були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Загалом упродовж серпня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників, зокрема, операції Національного банку на валютному ринку України - у серпні регулятор продав майже 2,5 млрд дол. та викупив до резервів 4,5 млн дол.

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Також на динаміку резервів вплинули надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. Так, на валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 1,664 млрд дол. (1,6 млрд - макрофінансова допомога від ЄС, 21,9 млн дол. – від розміщення валютних ОВДП)

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 306,5 млн дол., з яких:

169,1 млн дол. – борг перед Світовим банком,

63,7 млн дол.– за обслуговування та погашення валютних ОВДП,

решта – борг перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 379,6 млн дол.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту", - зазначили в НБУ.

Міжнародні резерви України

Міжнародні резерви – високоліквідні активи НБУ в іноземній валюті та золоті, які використовуються для проведення валютних інтервенцій та забезпечення платежів органів державної влади. Вони зберігаються в провідних іноземних банках та надійних фінансових інструментах.

За підсумками 2022 року золотовалютні резерви України зменшилися на 7,9% через здійснення валютних інтервенцій з продажу валюти для підтримки курсу гривні.

Станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви сягнули 41,72 млрд дол. і вдруге поспіль оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. У липні вони зросли на 6,9%

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