До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року.

Міжнародні резерви України зросли до майже 39 млрд доларів за підсумками червня, що є найвищим показником за всю історію незалежності України

Як повідомила прес-служба Національного банку, станом на 1 липня міжнародні резерви України за попередніми даними становили майже 39 млрд доларів (38 999,5 млн).

"У червні вони зросли на 4,5% та оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року – 38,352 млрд дол.", - повідомили в НБУ.

Зазначається, що впродовж червня міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили навіть чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Загалом упродовж минулого місяця динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників. Це, зокрема, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу: на валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 4,286 млрд дол. США. А за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд виплатив 704,7 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 171,7 млн дол.

Також на динаміку резервів вплинули операції регулятора на валютному ринку України - в червні Національний банк продав на валютному ринку 1,863 млрд дол. та викупив до резервів 49,6 млн дол.

"Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України", - йдеться у повідомленні.

В НБУ також зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 35,943 млрд дол., що було рекордним значенням за останні 11 років.

Протягом 2022 року золотовалютні резерви України зменшилися на 7,9% через здійснені валютні інтервенції з продажу валюти для підтримки курсу гривні.