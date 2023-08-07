До цього максимальний рівень резервів був зафіксований 1 липня – 39 млрд доларів.

Станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними Національного банку, сягнули 41,72 млрд дол. У липні вони зросли на 6,9% і вдруге поспіль оновили рекордний показник за всю історію незалежності України.

Як повідомила прес-служба Національного банку України, до цього максимальний рівень резервів був зафіксований 1 липня – 39 млрд дол.

"Упродовж липня міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – зазначив регулятор.

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Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 681,3 млн дол., у тому числі:

1 657,4 млн дол. – макрофінансова допомога від ЄС;

1 496,3 млн дол. – пільговий кредит під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку;

1 300,3 млн дол. США – грантові кошти через трастовий фонд Світового банку, з них – 1 250 млн дол. від Сполучених Штатів;

227,3 млн дол. – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Крім того, за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 394,6 млн дол., з яких:

319,6 млн дол. – за обслуговування та погашення валютних ОВДП;

66,8 млн дол. – борг перед Світовим банком;

решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Разом з тим у липні Нацбанк продав на валютному ринку 1 873,4 млн дол. та викупив до резервів – 12,9 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця склав 1 860,5 млн дол.

"Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України", – йдеться в повідомленні.

Також у липні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 266 млн дол.

Міжнародні резерви України

Як пояснює Національний банк України, міжнародні резерви – високоліквідні активи НБУ в іноземній валюті та золоті, які використовуються для проведення валютних інтервенцій та забезпечення платежів органів державної влади. Вони зберігаються в провідних іноземних банках та надійних фінансових інструментах.

За результатами 2022 року золотовалютні резерви України зменшилися на 7,9%. Причиною тому стали здійснені валютні інтервенції з продажу валюти для підтримки курсу гривні.

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