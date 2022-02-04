Китайські банки почали переходити на повністю безготівковий розрахунок.

Два приватних китайських банки в рамках загальнонаціональної пілотної програми запуску електронного юаня і відмови від готівки оголосили, що вони більше не надаватимуть послуги, пов'язані з банкнотами або монетами.

В рамках програми відмови від готівки вже більше ніж 261 мільйона осіб завантажили додаток гаманця. Про це повідомляє Scmp.com.

Перехід китайських банків на повністю безготівковий розрахунок передбачає безготівкове зняття коштів з депозитів та безготівкове касове обслуговування в банкоматах.

Читайте такожУкраїнці дедалі більше відмовляються від готівки

Першим про своє рішення відмовитися від готівки заявив регіональний банк NewUp Bank of Liaoning, який розташований в північно-східній провінції Ляонін. Банк повідомляє, що він припинить касове обслуговування в березні 2022 року.

Також подібну заяву зробило керівництво банку Zhongguancun Bank, який обслуговує клієнтів у Пекіні.

З квітня Zhongguancun Bank повністю призупинить касове обслуговування, пов'язане з готівкою, включаючи позабіржові депозити та зняття коштів, а також касове обслуговування в банкоматах.

Країни, що відмовляються від готівки:

У 2006 році Швеція стала першою європейською країною з незалежною PSP (Payment Service Provide) — власною системою еквайрингу.

З 2014 року Франція ухвалює закони щодо обмеження готівки й вже практично виключила з обігу великі суми. У 2014 році уряд заборонив громадянам оплачувати готівкою держпослуги в будь-яких державних установах на суму вище €300. Зарплату понад €1500 можна перераховувати тільки на банківський рахунок - жодних купюр. У 2015 у Франції знизили поріг оплати готівкою товарів: з €3000 до €1000.

У Британії перехід на безготівковий розрахунок почався у 2013 році, коли мобільні платежі отримали першу популярність. У країні поширюють точки прийому безконтактних карт і мобільних платежів, особливо в популярних місцях: на платних дорогах, в громадському транспорті, в точках харчування, в юридичних і медичних закладах. Готівку переважно використовують для дрібних покупок і походів в бар.

Ставлення до готівки в Україні: