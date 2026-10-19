Біткоїн злетів на тлі падіння цін на нафту: скільки зараз коштує криптовалюта

Біткоїн залишається в межах цінового діапазону минулого тижня – від 80 000 до 85 000 доларів.

У понеділок біткоїн піднявся вище 82 000 доларів, відновившись разом з іншими ризиковими активами на тлі зниження цін на нафту. Про це повідомляє Bloomberg.

Популярна криптовалюта подорожчала на 2,4% і на початку торгів у Лондоні коштувала близько 82 600 доларів. Менші за капіталізацією токени також зросли в ціні. Ефіріум подорожчав на 3,7%, а Solana додала понад 4,7%.

Попит на криптовалюти відновлюється після зниження цін на нафту з п’ятимісячного максимуму. Це сталося на тлі ознак того, що постачання нафти з Близького Сходу залишаються стабільними.

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Поліпшення макроекономічних умов допомогло біткоїну розвернути минулотижневу тенденцію, коли він подешевшав приблизно на 3%. Цьому передувало падіння фондового ринку, спричинене розпродажем акцій технологічних компаній на тлі нових сумнівів щодо масштабних витрат на штучний інтелект.

За словами директора з інвестицій Ericsenz Capital Дамієна Ло, сьогоднішнє зростання це "відновлення після тижня масового уникнення ризиків".

Фахівець обережний у своїх прогнозах.

"Я не бачу найближчим часом чинників, які могли б підштовхнути біткоїн до нових максимумів. З огляду на загальну ситуацію на ринку ризикових активів, вважаю, що ймовірніше подальше зниження ціни", – додав Дамієн Ло.

Зазначимо, що попри певне падіння, ціни на нафту залишаються високими – близько 107 доларів за барель. Це перевищує рівні, зафіксовані протягом більшої частини минулого тижня.

Інституційний попит на біткоїн знижується вже другий тиждень поспіль. Минулого тижня з американських спотових біржових фондів на біткоїн минулого тижня вивели 228,6 млн доларів. Тижнем раніше відтік коштів становив 681 млн доларів.

Ринок криптовалют – інші новини

Наприкінці серпня біткоїн уперше з середини травня подолав рівень у 80 тисяч доларів. Зростання вартості найбільшої криптовалюти відбулося на тлі ослаблення долара США та заходів американського Мінфіну, спрямованих на стабілізацію ринку довгострокових державних облігацій.

Нагадаємо, у липні біткоїн опустився до найнижчого рівня за 21 місяць. На криптовалюту тиснули очікування підвищення відсоткових ставок у США та побоювання інвесторів щодо стратегії великої компанії, яка активно купувала цей цифровий актив.

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