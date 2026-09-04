Біткоїн впав нижче $80 тисяч: у Bloomberg пояснили, що сталося

На ринок біткоїна наразі може впливати багато факторів.

Біткоїн подешевшав майже на 3% і знову опустився нижче 80 тисяч доларів. Криптовалюта почала падати після публікації сильніших за очікування даних про зайнятість на ринок праці в США, пише Bloomberg.

Біткоїн впав на 2,8% – до 79 197 доларів. Одночасно знизилися ціни на акції та облігації. У серпні кількість робочих місць у США поза сільським господарством зросла на 162 тисячі. Це перевищило всі прогнози аналітиків. Рівень безробіття залишився на позначці 4,1%.

Для біткоїна це стало черговим випробуванням. Криптовалюта вже неодноразово намагалася закріпитися вище 80 тисяч доларів.

Відео дня

Ще 3 вересня біткоїн піднявся вище цієї позначки. Тоді криптовалюту підтримали слабший долар і зниження дохідності облігацій. Додатково на ринки вплинула заява керуючого ФРС Крістофера Воллера. Він дав зрозуміти, що готовий підтримати збереження ставки без змін, якщо інфляція продовжить сповільнюватися.

Головний інвестиційний директор Sygnum Bank Фабіан Дорі зазначив, що на ринок біткоїна можуть впливати й інші фактори. Зокрема обсяг коштів на рахунках Казначейства США, можливості банків, приватне кредитування та кількість стейблкоїнів (криптовалюти, вартість яких прив'язана до реальних активів).

Курс біткоїна до долара – останні новини

25 серпня головна криптовалюта вперше з середини травня перевищила позначку у 80 тисяч доларів і піднялася вище 81 тисячі доларів. Тоді повідомлялося, що зростання головної криптовалюти відбувається на тлі ослаблення долара та дій Міністерства фінансів США щодо стабілізації ринку довгострокових облігацій.

У липні біткоїн впав до 21-місячного мінімуму на тлі перспективи підвищення відсоткових ставок у США.

Вас також можуть зацікавити новини: