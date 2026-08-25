Біткоїн знову рветься вгору: криптовалюта перескочила психологічну позначку

За серпень головна криптовалюта подорожчала на 28% і прямує до найбільшого місячного приросту з листопада 2024 року.

Біткоїн уперше з середини травня перевищив позначку у 80 тисяч доларів і піднявся вище 81 тисячі доларів. Зростання головної криптовалюти відбувається на тлі ослаблення долара та дій Міністерства фінансів США щодо стабілізації ринку довгострокових облігацій, пише Reuters.

Зазначається, що востаннє в азійську торговельну сесію біткоїн коштував 80 323,24 дол., а раніше того дня піднімався до 81 237,94 дол. – найвищого рівня з середини травня. Від початку серпня криптовалюта подорожчала на 28% і прямує до найбільшого місячного приросту з листопада 2024 року.

Криптовалюти отримали значний імпульс після того, як минулого тижня Мінфін США оприлюднило плани викуповувати більше довгострокових облігацій, щоб стримати зростання їхньої дохідності. Цей крок посилив занепокоєння інвесторів щодо долара.

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Старший дослідник HashKey Group Тім Сан зазначив, що меседж очільника Мінфіну США закріпив на ринку думку про те, що щонайменше до проміжних виборів американські посадовці, ймовірно, демонструватимуть меншу терпимість до подальшого зростання дохідності довгострокових паперів.

"Це створило б відносно сприятливе макроекономічне тло для таких активів, як біткоїн і золото", - зазначив Сан.

Крім того, золото стало ще одним бенефіціаром слабкості долара, піднявшись до тримісячного максимуму.

Глобальний керівник напряму досліджень цифрових активів Standard Chartered Джефф Кендрік зазначив, що оголошення Мінфіну є "саме тим, що любить біткоїн", додавши, що ця криптовалюта була створена саме для того, щоб дати інвесторам спосіб уникнути подібного втручання.

"Заява Мінфіну спонукала покупців кинутися у фізичні та цифрові активи, оскільки побоювання щодо девальвації знову посилилися. Стійкий прорив вище цього рівня відкрив би шлях до руху в бік 95 000-100 000 доларів", - зазначив ринковий аналітик компанії IG Тоні Сікамор.

Курс біткоїна до долара – останні новини

У липні стало відомо, що біткоїн впав до 21-місячного мінімуму на тлі перспективи підвищення відсоткових ставок у США і занепокоєнь щодо стратегії великого корпоративного покупця токена.

Раніше повідомлялося, що на думку фахівців, зменшення геополітичної напруги може підтримати ризикові активи, зокрема криптовалюти. Особливо, якщо це призведе до падіння цін на нафту та зменшення інфляційних очікувань.

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