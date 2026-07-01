Біткоїн обвалився до мінімуму за майже два роки: скільки коштує криптовалюта сьогодні

Падіння відбулося на тлі зростання занепокоєння інвесторів щодо перспектив ринку.

Біткоїн впав до 21-місячного мінімуму на тлі перспективи підвищення відсоткових ставок у США і занепокоєнь щодо стратегії великого корпоративного покупця токена. Про це повідомляє Bloomberg.

Під час азійських торгів у середу, 1 липня, біткоїн подешевшав на 1,5% – до 57 742 доларів, досягнувши найнижчого рівня з 17 вересня 2024 року. Це сталося через заяви керівництва Федеральної резервної системи США, які посилюють очікування щодо підвищення відсоткових ставок. Це спрямовує капітал із таких активів, як криптовалюти, що не приносять дохідності.

"Біткоїн зіткнувся зі зростаючими труднощами на тлі змін очікувань щодо ставок ФРС і зміцнення долара", – зазначив аналітик IG Australia Тоні Сайкамор.

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Під час своєї першої пресконференції на посаді голови ФРС минулого місяця Кевін Варш чітко дав зрозуміти, що центральний банк не терпітиме високої інфляції, що посилило очікування підвищення ставок і зміцнило долар. Інші представники ФРС також кажуть про можливість жорсткішої монетарної політики. Президент Федерального резервного банку Клівленда Бет Хаммак 30 червня повідомила, що центробанк може підвищити ставки, щоб знизити інфляцію до цільового рівня у 2%.

У червні інвестори вивели понад 4 млрд доларів із біткоїн-ETF (біржових інвестиційних фондів), зареєстрованих у США – це найбільший відтік з моменту запуску цих фондів два роки тому.

Крім того, інвестори переглянули початковий оптимізм щодо реорганізації компанії Strategy Inc., яку пов’язують із відомим підприємцем та прихильником Bitcoin Майклом Сейлором. Це викликало побоювання, що один із найбільших корпоративних покупців біткоїна більше не гарантує стабільного попиту.

Хоча спочатку інвестори позитивно сприйняли перспективу викупу власних акцій та збільшення грошових резервів, їхня увага швидко переключилася на більшу гнучкість компанії Strategy, яка тепер може продавати біткоїни та надавати пріоритет управлінню балансом, а не безперервному накопиченню активів.

Біткоїн уже впав більш ніж на 50% від історичного максимуму понад 126 000 доларів у жовтні 2025 року та торгується нижче 200-тижневої ковзної середньої – технічного рівня, який іноді сигналізує про затяжне падіння.

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На думку фахівців, зменшення геополітичної напруги може підтримати ризикові активи, зокрема криптовалюти. Особливо, якщо це призведе до падіння цін на нафту та зменшення інфляційних очікувань. Так, біткоїн продемонстрував суттєве зростання після заяви США та Ірану про досягнення домовленості щодо припинення бойових дій і відновлення роботи Ормузької протоки.

Два місяці тому біткоїн оновив максимум із січня, подолавши позначку в 80 000 доларів. Динаміка ринку свідчила про продовження зростання і досягнення рівня 85 000 доларів у найближчий час, однак ці очікування не справдилися.

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