Трамп під час своєї кампанії пообіцяв зробити США центром індустрії цифрових активів.

Вперше в історії ціна біткоїна перевищила позначку 80 000 доларів США після перемоги Дональда Трампа, який підтримує криптовалюти.

Як пише Bloomberg, у неділю біткоїн подорожчав на 4,7%, досягнувши рекордного рівня в 80 092 долари. Трамп під час своєї кампанії пообіцяв зробити США центром індустрії цифрових активів, створити національний резерв біткоїнів і призначити регуляторів, які підтримують цифрові фінанси.

На виборах він здобув підтримку, перевищивши очікування, при цьому Республіканська партія контролює Сенат і, ймовірно, зберігає більшість у Палаті представників.

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"Перемога Трампа з його прокриптовим настроєм одразу ж спричинила зростання попиту на біткоїн, і це лише початок", - зазначив Ле Ши, керуючий директор гонконгської компанії Auros.

Вартість біткоїну – динаміка

На початку серпня біткоїн впав нижче 50 тис доларів – лише за одну добу криптовалюта обвалилась більш ніж на 17%. Тоді дехто зі спеціалістів назвав це "крахом ілюзій".

У кінці жовтня вартість біткоїна стрімко пішла в гору, піднявшись до більш ніж 73 тис доларів. Причиною цього називали лідерство Трампа в деяких експертних прогнозах.

Вартість криптовалюти у ніч на 6 листопада оновила історичний максимум, подолавши позначку у 75 тис доларів.

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