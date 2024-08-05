Біткоїн різко впав нижче $50 тисяч: скільки коштує криптовалюта зараз

Зазначається, що Bitcoin обвалився більш ніж на 17% за добу.

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin різко подешевшала. Ціна впала нижче 50 тисяч доларів.

За даними CoinDesk, Bitcoin обвалився більш ніж на 17% за добу, до 50 380 доларів за монету.

Станом на 9:24 за київським часом криптовалюта впала до 49300 доларів, але на 9:46 ціна піднялася до 50 379 доларів. Загалом за добу Bitcoin втратив близько 10 тисяч доларів або 17,06%.

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Варто зазначити, що станом на 12:20 криптовалюта зупинилася на позначці 52851,83 долара.

Ціна біткоїна - останні новини

Біткоїн зріс 15 липня в Азії після замаху на Дональда Трампа. Ціна бкриптовалюти зросла на 9,1% до 62 830 доларів. Республіканця вважають прихильником криптовалют: він приймав керівників галузі в Мар-а-Лаго, а його кампанія приймає криптовалютні платежі.

Варто зазначити, що в записці про початок розміщення акцій MicroStrategy аналітики брокерської компанії Bernstein заявили, що ціна біткоїна зросте на 659% з рівня 14 червня і досягне півмільйона доларів до 2029 року.

Експерти підкреслюють, що базовий прогноз ціни біткоїна становить 200 000 доларів до 2025 року, 500 000 доларів - до 2029 року і 1 мільйон доларів - до 2033 року.

Раніше співзасновник соцмережі Twitter і глава технологічної компанії Block Джек Дорсі заявив, що ціна біткоїна у 2030 році перевищить 1 мільйон доларів.

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