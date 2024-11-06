Раніше повідомлялось, що багато гравців ринку орієнтуються на перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

Вартість криптовалюти у ніч на 6 листопада оновила історичний максимум, подолавши позначку у 75 тис доларів. Про це повідомляє Reuters.

Біткоїн почав дорожчати на тлі виборів президента США і підрахунку голосів, які продемонстрували впевнене лідерство екс-президента Трампа на нових виборах.

Раніше повідомлялось, що він набрав необхідні для перемоги 270 голосів виборників. Сам колишній голова держави вже оголосив про свою перемогу на виборах президента США.

Відео дня

Багато хто з гравців орієнтуються на перемогу Дональда Трампа. Вони передбачають, що це може призвести до пом’якшення курсу на регулювання криптовалюти.

Дехто зі спеціалістів взагалі називає біткойн "‎валютою Трампа"‎, оскільки під час передвиборчої кампанії він активно використовував цифрові активи.

Зазначимо також, що Трамп пообіцяв зробити Сполучені Штати криптостолицею світу. У той же час, кандидат від демократів Камала Гарріс робила акцент на підтриманні нормативної бази для криптовалюти.

Вартість біткоїну – динаміка

На початку серпня біткоїн впав нижче 50 тис доларів – лише за одну добу криптовалюта обвалилась більш ніж на 17%. Тоді дехто зі спеціалістів назвав це "крахом ілюзій".

У кінці жовтня вартість біткоїна стрімко пішла в гору, піднявшись до більш ніж 73 тис доларів. Причиною цього називали лідерство Трампа в деяких експертних прогнозах.

Вас також можуть зацікавити новини: