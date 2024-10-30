Багато гравців на ринку орієнтуються на перемогу Трампа на виборах президента США.

Курс біткоїна різко підскочив. Криптовалюта може побити власний рекорд у 74 000 доларів, якого досягла в березні.

Видання Bloomberg пише, що у вівторок, 29 жовтня, курс цифрового активу піднявся до 73 564 доларів, а в середу, 30 жовтня, опустився нижче 73 000 доларів.

Біткойн розглядається як валюта Трампа, оскільки під час передвиборчої кампанії він використовував цифрові активи. Кандидат у президенти від Республіканської партії лідирує в прогнозах, в той час як опитування показують рівність з кандидаткою від демократів віцепрезидентом Камалою Гарріс.

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"Токен продовжує котируватися на перемогу Дональда Трампа на виборах", - написав у своїй записці Тоні Сікамор, аналітик IG Australia Pty.

За його словами, біткоїн повинен стабільно триматися вище 70 000 доларів, щоб була впевненість у тому, що він зможе побити березневий рекорд 73 798 доларів.

Трамп поклявся зробити США криптостолицею планети. Гарріс дотримується більш зваженого підходу, пообіцявши підтримати нормативну базу для галузі. Їхні позиції контрастують із репресіями щодо сектора за Джо Байдена.

Трамп також заявив, що попросить мільярдера Ілона Маска очолити роботу зі скорочення державних витрат. За словами Аріси Тойосакі, співзасновника компанії Cega, що надає послуги у сфері криптовалют, участь Маска в кампанії Трампа сприяла зростанню настроїв серед трейдерів.

Опціонні трейдери збільшили ставки на те, що біткоїн досягне піку в 80 000 доларів до кінця листопада незалежно від того, хто переможе на виборах. Передбачувана волатильність у день виборів 5 листопада дуже висока.

Вартість біткоїна станом на 30 жовтня становила 72 318,62 долара. У гривні ціна цієї криптовалюти 2 984 922,80 гривні.

Курс біткойна до долара - прогнози

Аналітики брокерської компанії Bernstein заявили, що ціна біткоїна зросте на 659% з рівня 14 червня і сягне півмільйона доларів до 2029 року. Експерти наголошують, що базовий прогноз ціни біткоїна становить 200 000 доларів до 2025 року, 500 000 доларів - до 2029 року і 1 мільйон доларів - до 2033 року.

Пізніше аналітик Bernstein Гаутам Чхугані заявив, що потенційна адміністрація, яку збере Дональд Трамп у разі своєї перемоги, буде більш доброзичливою до цифрових активів, ніж адміністрація Камали Гарріс, що підніме біткоїни на нові висоти.

За його прогнозами, до грудня кіптовалюта може торгуватися в діапазоні 80 000 - 90 000 доларів.

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