Як повідомляє Bloomberg, це найбільш затяжне перебування найбільшої у світі криптовалюта в даній зоні.

Ось уже більш як двоє тижнів поспіль головна криптовалюта у світі – біткоїн – торгується нижче психологічної позначки $ 20 тисяч. Це найбільш затяжне перебування найбільшої у світі криптовалюта в даній зоні.

Як повідомляє агентство Bloomberg, така поведінка цифрового активу вказує на відсутність оптимізму серед трейдерів на тлі складної макроекономічної ситуації.

Біткоїн знижується вже четверту торгову сесію поспіль – напередодні він втратив ще 1% і подешевшав до $18 969. Негативна динаміка позначилася і на інших криптовалюта: Ethereum впав на 0,25%, а альткоїни, включаючи Cardano, Solana та Avalanche, за останню добу просіли на 1,2–3%.

Відео дня

Bloomberg пише, що колись потенційний притулок від інфляції біткоїн не зміг відірватися від своєї сильної кореляції з іншими ризиковими активами, включаючи цінні папери технологічних компаній, а інвестори схиляються до класичних сценаріїв і більш безпечних притулків.

Обвал біткоїна у 2022: причини та прогнози

Торік у листопаді біткоїн торгувався на рівні майже 70 тисяч і криптоінвестори розраховували на те, що він підкорить нові висоти в $100 або навіть $200 тис. Однак нового піку не сталося, а 2022 ознаменував собою крах всіх основних діджитал-активів.

З початку літа біткоїн торгується у відносно вузькому діапазоні. За цей час ціна криптовалюти опускалася до $17,6 тис. і на піку досягала $25 тис.

Ветеран криптотрейдингу Тон Вейс, який передбачив обвалення ціни біткоїна у 2018 році, допускає, що падіння головної криптовалюти з поточних рівнів може дійти до $10-11 тисяч.

Вас також можуть зацікавити новини: