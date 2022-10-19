Станом на 19 жовтня біткоїн торгується на рівні $19,2 тисячі за монету.

Деякі експерти впевнені, що біткоїн вже досяг свого "дна" і навряд чи впаде нижче середнього показника в $18, інші ж не настільки оптимістичні, і тому прогнозують ще більше просідання курсу.

Ветеран криптотрейдингу Тон Вейс, який передбачив обвалення ціни біткоїна у 2018 році, допускаєЮ що падіння головної криптовалюти з поточних рівнів може дійти до $10-11 тисяч.

У новому огляді на своєму YouTube аналітик розповів, що біткоїн наразі формує спадний трикутник, схожий на трикутник 2018 року, коли курс провідної криптовалюти впав майже у два рази з 6000 доларів до приблизно 3000.

Відео дня

Дані розрахунків трейдера показали, що ймовірно зниження ціни на 60%. В такому випадку падіння біткоїна з поточних рівнів може дійти до $7 тис. Однак Вейс вважає такий розклад малоймовірним. На його думку, реалістичним варіантом буде зниження криптовалюта в ціні до діапазону $10-11 тисяч.

Обвал біткоїна у 2022: причини та прогнози

У листопаді минулого року біткоїна торгувався на рівні майже 70 тисяч і криптоінвестори розраховували на те, що він підкорить нові висоти в $100 або навіть $200 тис. Однак нового піку не сталося, а 2022 ознаменував собою крах всіх основних діджитал-активів.

З початку літа 2022 біткоїн торгується у відносно вузькому діапазоні. За цей час ціна криптовалюти опускалася до $17,6 тис. і на піку досягала $25 тис.

За даними CoinMarketCap, станом на 19 жовтня Біткоїн торгується на рівні $19,2 тисячі за монету, тоді як другий найдорожчий криптоактив Ethereum наразі коштує близько 1300 доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: